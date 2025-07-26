Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak

METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden (Yarın) itibaren etkili olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının, bölgemizde 5 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ila 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul 35, Edirne 40, Kırklareli 39, Tekirdağ 34, Kocaeli 40, Sakarya 39, Yalova 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.