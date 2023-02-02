Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halindeki tır ve kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.B'nin kullandığı 34 PK 3702 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tır ve kamyona çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcu G.Ç'yi çıkardı.

Yaralanan G.Ç ile sürücü G.B, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.





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