Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 30.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:15
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, il merkezi ve Keşan ilçesinde durumundan şüphelendikleri 2 kişinin üstünde arama yaptı.
Aramalarda bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.M. ve İ.B.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.