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        Edirne'de bir otomobilde araç parçaları ve kaçak içki ele geçirildi

        Edirne'de yurda giriş yapan bir otomobilde araç parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:40
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        Edirne'de bir otomobilde araç parçaları ve kaçak içki ele geçirildi
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        Edirne'de yurda giriş yapan bir otomobilde araç parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobili kontrol noktasında durdurdu.

        Yapılan aramada otomobilin bagaj ve motor bölümünde gümrük kaçağı 15 araç parçası, bir araç içi buzdolabı ve 7 litre içki ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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