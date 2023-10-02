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        Edirne'de Dünya Mimarlık Günü törenle kutlandı

        Edirne'de Dünya Mimarlık Günü törenle kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:41
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        Edirne'de Dünya Mimarlık Günü törenle kutlandı
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        Edirne'de Dünya Mimarlık Günü törenle kutlandı

        TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergüden ve Yönetim Kurulu üyeleri, Selimiye Meydanı'ndaki Mimar Sinan heykeline çelenk sundu.

        Ergüden, burada yaptığı açıklamada, Dünya Mimarlık Günü'nün 2023 temasının "Dirençli topluluklar için mimarlık" olarak belirlendiğini söyledi.

        Sürdürülebilir bir dünyada, tüm insanlar için yer ve düşüncenin olduğunu ifade eden Ergüden, şunları kaydetti:

        "Mimarlar kapsayıcılığı göz önünde bulundurarak tasarım yapmalı ve genel olarak dünya üzerinde yaşayan birçok farklı insanın ihtiyaçlarını anlamaya özen göstermeli, özel olarak ise yapmakta olduğu işleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi kılmak için mücadele etmelidir. Yakın geçmişte dünyada etkili olan ve ülkemizin de yaşadığı küresel bir problem olan pandeminin yerel yansımaları da oldu. Buna bir de deprem sebebiyle yaşananlar eklendi. Önümüzdeki süreçte yeni kentlerin oluşmasının kaçınılmazlığı bir kez daha ortaya çıktı. Bu anlamda sağlıklı bir süreç için bütünsel bir bakış açısı oluşturulmasının önemi büyüktür."

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