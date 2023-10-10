Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime başlayan öğrenciler "beyaz önlük" giydi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde tıp fakültesinde eğitime başlayan 287 öğrenci için Balkan Kongre Merkezinde tören gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, doktor adaylarına eğitimlerinde başarı diledi.

Doktorluğun önemli bir meslek olduğunu belirten Aydoğdu, "Sevgili öğrenciler sizlere 'beyaz melekler' olarak seslenmek istiyorum. Doktorluk mesleği çok kutsal bir meslek. Bunun farkında olarak eğitiminizi devam ettirmenizi dilerim. Başarılı bir eğitim hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata ise öğrencilerin deneyimli, donanımlı ve kökü bir fakültede eğitim alacağını belirtti.

Öğrencilerin Balkanların en büyük hastanesinde eğitim alacağını aktaran Akata, şunları kaydetti:

"Hasta potansiyelinin çok olması ve olanakları sayesinde öğrencilerimizin daha çok vaka görmesini ve daha iyi eğitim almalarını sağlamaktayız. Bu durum öğrencilerimizin özgüvenini tazelemektedir. Tıp eğitimi, her yerde ve her zaman çok zordur. Tıp eğitimi, tıp fakültesinde başlamakta ve yaşam boyu devam etmektedir. Adanmışlık ve büyük bir emek gerektiren bir meslektir doktorluk. Mesleğinizin sizin hayatınızın önemli bir parçası olacağını unutmayınız."

Fakülteyi birincilikle kazanan ve dönem arkadaşları adına bir konuşma yapan Yavuz Kaan Ündücü de hayalini kurduğu mesleğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti, arkadaşlarına başarılı bir eğitim dönemi diledi.

Tören öğrencilere beyaz önlüklerin giydirilmesi ve Akata tarafından beyaz önlük andının okutulmasıyla sona erdi.