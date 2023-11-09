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        Edirne'den kısa kısa

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:18
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        Edirne'den kısa kısa
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        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversitenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Rektör Tabakoğlu, üniversitenin 41 yıllık bilimsel ve kültürel birikime sahip köklü bir kurum olduğunu belirtti.

        Akalın da üniversitenin bölgenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ve uluslararası alanda da önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

        - Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'ın köy ziyaretleri

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Eskikadın ve Avarız köylerindeki mera ıslahı çalışmalarını inceledi.

        Mera alanlarını gezen Bayazıt, köy muhtarları ve üreticilerle bir araya geldi.

        Bayazıt, tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretim konularıyla ilgili de bilgiler verdi.

        İl Müdürümüz Sayın Atilla BAYAZIT; İlimiz Merkez Eskikadın ve Avarız Köylerinde mera ıslahı ve amenajman projeleri kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek, yapılacak olan çalışmaları muhtarlarımız ve üreticilerimiz ile birlikte değerlendirdi.

        Tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretim konularında bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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