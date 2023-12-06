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        Edirne'de üniversite öğrencileri en çok ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söyledi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen "2. Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı"nda öğrenciler sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:30
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        Edirne'de üniversite öğrencileri en çok ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söyledi
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        Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen "2. Kalite Geliştirme Öğrenci Çalıştayı"nda öğrenciler sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu.

        Rektörlük ve TÜ Öğrenci Dekanlığı tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, öğrenciler ulaşımdan konaklamaya, kantin hizmetlerinden kültürel faaliyetlere 11 başlıkta sorunlarını iletti.

        Çalıştayda Edirne Valisi Yunus Sezer ve TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yanı sıra valilik, belediye, kurumlar, odalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri öğrencileri dinledi.

        Çalıştay sonunda oluşturulacak rapor, çözüm için yetkili kurumlara iletilecek.

        - En önemli sorun ulaşım

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Samet Atılgan, kentte en çok ulaşım konusunda sıkıntı çektiklerini ifade etti.

        Sürekli ayakta yolculuk yaptıklarını ve ulaşımın pahalı olduğunu dile getiren Atılgan, ek seferler konulması gerektiğini kaydetti.

        Kosova uyruklu yüksek lisans öğrencisi Ediz Bektaşi ise uzun süre durakta minibüs beklediklerini ve bu soruna çözüm bulunmasını istediğini söyledi.

        Kosova uyruklu üniversite öğrencisi Rezan Aliusta da barınma ile ilgili sorunlar yaşadıklarını ve ev kiralarının yüksek olduğunu dile getirdi.

        - Tabakoğlu çalıştayı değerlendirdi

        Rektör Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci sorunlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Oluşturduğumuz heyet, öğrencilerin 11 sorununu tespit etti. Ulaşımdan barınmaya, sağlığa, staj sorunları gibi farklı alanlarda konunun muhataplarıyla bir masada buluşuyorlar. Sorunlar ve çözüm önerileri konuşularak çözüm önerileri oluşturacak. Biz de üzerimize düşenleri paydaşlarımızla uygulamaya gideceğiz." dedi.

        Tabakoğlu, daha önceden iletilen sorunları tamamladıklarını ve var olan sorunların sorumluluklarının diğer kurumlara hatırlatıldığını dile getirdi.

        - "Kalite seferberliği başlattık"

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu da üniversitede bir kalite seferberliği başlattıklarını söyledi.

        Sorunların belirlenmesi için bir Öğrenci Dekanlığı kurduklarını anlatan Aydoğdu, "Öğrencilerimiz bizim gözbebeğimiz. En önemli paydaşımız. Onlar olmadan olmaz. Belirtilen sorunlar ve konularla ilgili devlet kurumlarını, belediyeyi ve çeşitli kurumları çalıştaya davet ettik. Sorunların çözümü için tüm kurumlarla beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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