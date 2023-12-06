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        CHP'den, il başkanının ziyaretini kabul etmeyen aday adayının başvurusuna ret

        ESKİEdirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt'un CHP belediye başkanı aday adaylığı başvurusu, geçen yıl kendisini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programına davet için odada ziyaret etmek isteyen dönemin il başkanı Fevzi Pekcanlı'yı kabul etmediği için reddedildi. Kararda, partinin yerel yönetimlerde aday saptama yönetmeliğine atıfta bulunularak, "Parti ilkeleri ve programı ile yetkili organ kararlarına bağlılık kriterine uygun olmadığınız tespit edilmiştir" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:50
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        CHP'den, il başkanının ziyaretini kabul etmeyen aday adayının başvurusuna ret
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        ESKİEdirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt'un CHP belediye başkanı aday adaylığı başvurusu, geçen yıl kendisini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programına davet için odada ziyaret etmek isteyen dönemin il başkanı Fevzi Pekcanlı'yı kabul etmediği için reddedildi. Kararda, partinin yerel yönetimlerde aday saptama yönetmeliğine atıfta bulunularak, "Parti ilkeleri ve programı ile yetkili organ kararlarına bağlılık kriterine uygun olmadığınız tespit edilmiştir" denildi.

        Eski ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, geçen günlerde CHP Edirne İl Başkanlığı'na belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusu yaptı. Partide 5 Aralık itibarıyla başvuru süreci sona erdikten sonra aday adaylığı değerlendirme süreci başladı. Bu süreçte Zıpkınkurt'un başvurusu CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı tarafından reddedildi. Ret sebebi olarak ise o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne'deki programına davet amaçlı, Zıpkınkurt'un kendisini ziyarete gelecek il yönetimine; 'CHP Edirne İl Başkanı benim makamıma gelemez, o olmadan gelin' şeklindeki cevabı ve parti üyesi olmaması neden gösterildi.

        'İL BAŞKANI OLMADAN GELİN' ŞEKLİNDEKİ CEVABI HATIRLATILDI

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'ndan Recep Zıpkınkurt'a gönderilen başvuru reddine yönelik metinde, "Partimizin bağlı olduğu kurallar ve tabi olduğu teamüller bulunmaktadır. Aşağıda açıkça belirtildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Aday Saptama Yönetmeliği'nin 3 ve 5'inci maddelerinde belirtilen kriterlere sahip olmayan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. 09.08.2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem Genel Başkanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi açılışı ve sonrasında Edirne'de bulunan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile yapacağı toplantıya davet amacıyla sizleri ziyaret etmek üzere dönemin Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sizleri o dönem başkanı olduğunuz Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda ziyaret etmek istemiş ve dönemin Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu bizzat arayarak randevu talep etmiştir. Bu talebe cevaben 'CHP Edirne İl Başkanı benim makamıma gelemez, o olmadan gelin' şeklinde cevabınız hafızalardadır" denildi.

        '3 VE 5'İNCİ MADDEDEKİ KRİTERLERE UYGUN OLMADIĞINIZ TESPİT EDİLMİŞTİR'

        Zıpkınkurt'un söz konusu talebe verdiği cevabın, partinin yerel yönetimlerde aday saptama yönetmeliğine uygun olmadığı belirtilen yazıda, "İl Başkanı, parti tüzük ve kurallarımız gereğince o ilde Genel Başkanımızı temsil etmektedir. İl başkanına yapılan bu davranış partimizin tüm kurullarına ve genel başkanına yapılmış bir tavırdır. Bu tavır sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde aday saptama yönetmeliğinin 5'inci maddesinde belirtilen 'Parti ilkeleri ve programı ile yetkili organ kararlarına bağlılık' kriterine uygun olmadığınız tespit edilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 3'üncü maddesinde belirtilen parti üyesi olma kriterini de yerine getirmediğiniz anlaşıldığından aday adaylığı başvurunuzun değerlendirmeye alınmayacağını, başvuru anında yapmış olduğunuz bağışın talebiniz halinde nakden ya da bildireceğiniz Iban numarasına iade edileceğini bildirir, partimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

        GENEL MERKEZE İTİRAZDA BULUNDU

        Recep Zıpkınkurt, aday adaylığı başvurusunun reddedilmesi üzerine, Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne gidip itirazda bulundu. Kendisine haksızlık yapıldığını belirten Zıpkınkurt, gerekli açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.

        'ÜYE OLMAMASI YETERLİ BİR NEDENDİR'

        CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı da Zıpkınkurt ile ilgili, "Parti üyesi olmadığından dolayı değerlendirmeye alınmadı. 3'üncü ve 5'inci maddeye uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmadı ve aday adaylığı değerlendirme dışı kaldı. Parti üyesi olmaması yeterli nedendir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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