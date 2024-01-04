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        Edirne'de daha önce spor yapmamış çocuklar "Mahalle Ligi"nde sporla tanışıyor

        Edirne'de daha önce spor yapmamış 950 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturan "Mahalle Ligi" projesi kapsamındaki müsabakalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:38
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        Edirne'de daha önce spor yapmamış çocuklar "Mahalle Ligi"nde sporla tanışıyor
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        Edirne'de daha önce spor yapmamış 950 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturan "Mahalle Ligi" projesi kapsamındaki müsabakalar başladı.

        Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Mahalle Ligi müsabakalarına merkez ve köylerindeki 21 ilkokul ve 20 ortaokulun öğrencilerinden oluşan futbol, basketbol ve voleybol takımları katıldı.

        Saraçhane Futbol Sahası'nda futbol müsabakaları öncesi ziyaret ettiği öğrencilere başarılar dileyen Vali Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'tan lig hakkında bilgi aldı.

        - "Edirne için önemli bir proje"

        Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne açısından çok önemli bir projeyi başlattıklarını söyledi.

        Kurulan lig ile daha önce spor yapmamış çocukları futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla tanıştıracaklarını belirten Sezer, "Bu bir lig şeklinde gerçekleştiriliyor. İlkokul ve ortaokullardan 950 öğrencimiz katılım sağlıyor. Çocuklarımızın tüm spor malzemeleri yine proje kapsamında temin edildi ve çocuklarımız okullarından karşılaşma için getirilip sonra okullarına geri dönüyorlar." dedi.

        Sezer, ilkbaharda da lise öğrencilerinin lige dahil olacaklarını dile getirdi.

        - "Amacımız her çocuğumuz bir spor branşıyla uğraşsın"

        Sezer, şunları söyledi:

        "Köylerimizden de çocuklarımız var. Dezavantajlı çocuklarımıza yönelik de çalışmalarımız var. Onların da okula devamını sağlamak için, onları değişik branşlarda spora kazandırmak için çalışıyoruz. İsteyen hiçbir çocuğumuzun bunun dışında kalmaması için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

        Amacımız her çocuğumuz bir spor branşıyla uğraşsın, bir yetenek kazansın, aynı zamanda istiyorsa bir enstrüman çalmayı öğrensin. Müzik akademilerinin ilkini açtık şu anda 250'ye yakın öğrencimiz devam ediyor. Bunu bütün mahallerimize ve köylerimize ilerleyen dönemde yayacağız."

        Sezer'in topa vuruşuyla başlayan Mahalle Ligi, eğitim öğretim yılı sonuna kadar sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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