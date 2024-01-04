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        Edirne'de okullarda öğrencilerin devamsızlık yapmaması hedefleniyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrenci sayısını sıfıra indirmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:00
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        Edirne'de okullarda öğrencilerin devamsızlık yapmaması hedefleniyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, devamsızlık yapan öğrenci sayısını sıfıra indirmek istediklerini belirtti.

        Vali Sezer dezavantajlı bölgelerde yer alan okulların temsilcileri ve kurum müdürleri ile Edirne Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda bir araya geldi.

        Sezer, yetkililerden devamsızlık yapan öğrencilerle ilgili bilgi aldı.

        Yıl içerisinde okullardaki devamsızlıkların önüne geçileceğini belirten Sezer, eğitim öğretim döneminin başlarında ortalama 1200'ü bulan devamsız öğrenci sayısının 100'e düşürüldüğünü dile getirdi.

        Sezer, bu yıl içerisinde spor, müzik ve sosyal çalışmalar ile devamsız öğrenci sayının sıfırlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

        Dezavantajlı bölgelerde yer alan okulların temsilcileri ise sosyal faaliyetlerin öğrencilere büyük katkı sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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