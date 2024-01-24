Edirne'de jandarmanın yaralı bulduğu "peçeli baykuş" tedavi ediliyor
Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan "peçeli baykuş" koruma altına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan "peçeli baykuş" koruma altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevi esnasında Çamlıca köyü yakınlarında yaralı baykuşu fark etti.
Jandarma ekipleri, ilk kontrollerinin ardından kuşu tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlerine teslim etti.
Koruma altına alınan peçeli baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.
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