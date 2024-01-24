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        Edirne'de jandarmanın yaralı bulduğu "peçeli baykuş" tedavi ediliyor

        Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan "peçeli baykuş" koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:12
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        Edirne'de jandarmanın yaralı bulduğu "peçeli baykuş" tedavi ediliyor
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan "peçeli baykuş" koruma altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevi esnasında Çamlıca köyü yakınlarında yaralı baykuşu fark etti.

        Jandarma ekipleri, ilk kontrollerinin ardından kuşu tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlerine teslim etti.

        Koruma altına alınan peçeli baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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