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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor: Hangi konular gündemde?

        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor: Hangi konular gündemde?

        İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ocak ayı başında İran'da gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile Ankara'da bir araya gelecek, iki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere birçok konu ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.01.2024 - 07:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:50
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        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
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        İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

        Reisi'nin Kasım ayındaki Türkiye ziyareti Ocak ayı başındaki İran'da 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

        Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ile Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

        Erdoğan, daha sonra Reisi'nin onuruna resmi akşam yemeği verecek, Türkiye-İran İş Forumu'na iştirak edecek.

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        TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ TÜM YÖNLERİYLE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi'nin başkanlığında Ankara'da icra edileceği belirtildi.

        Toplantıda, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

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