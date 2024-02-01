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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, saha çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:21
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, saha çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerini sürdürüyor.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, seçim çalışmaları kapsamında TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Edirne Pazarcılar Manavlar ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası ile Edirne Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odasını ziyaret etti.

        Dernek ve oda temsilcileriyle görüşen İba önerileri dinledi.

        İba, vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, "Hep Birlikte Edirne" sloganıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Her kesimi dinleyeceklerini ve Edirne'yi birlikte yöneteceklerini ifade eden İba, "Edirne'mizin gelişimi ve istihdam artışına yönelik çözümler için sanayicilerimizle de iş birliği ve koordinasyon içinde olmayı sürdüreceğiz. Oda ve dernekler toplumumuz için önemli. Yerel yönetimlerin en doğru ve destekleyici şekilde iletişimde olması gereken meslek gruplarından olan odalarla üyeleri yararına yapacaklarımızı görüştük. Hem vatandaş için hem de seyyar satıcılar, pazarcı ve manavlar için en ideal, en temiz ve düzenli alışverişin yolunu açacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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