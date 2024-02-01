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        Edirne'de 7 farklı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:22
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        Edirne'de 7 farklı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Keşan'daki çalışma sonucunda yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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