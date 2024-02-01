85 yaşındaki Durdağı Çapan ise ilk kez bu kadar soğuk gördüğünü belirterek, hem dondurucu soğukların hem sisin hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

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Veyis Koç da bugüne kadar Göle ilçesinin çok soğuk olduğunu ancak Çıldır'ın Göle'yi geçtiğini anlatarak, "Eskiden Göle çok soğuktu ama artık biz rekor kırdık. Bu gidişle eksi 40'a kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.