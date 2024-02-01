Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel DONDURUCU SOĞUKLAR: Yakutistan değil Ardahan! Termometreler eksi 33'ü gösterdi, hayat dondu! - Güncel haberler

        Sıcaklığın gece eksi 33'e düştüğü Ardahan Çıldır'da hayat dondu

        EKSİ 33 DERECE KAYDEDİLDİ! Yurdun birçok bölgesi dondurucu havaların etkisi altında. Ardahan'da günlerdir süren soğuklar da kenti esir almaya devam ediyor. Dün gece sıfırın altında 33 dereceye düşen sıcaklıkların ardından da şehir neredeyse Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda Yakutistan'a döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 dereceye düştüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

        2

        AA'da yer alan habere göre bu yıl hava sıcaklığının eksi 33 dereceye düşmesiyle, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Göle ilçesini de geride bırakan Çıldır’da kışın yaşam zorlu geçiyor.

        3

        Zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmadığı yaklaşık 2 bin 630 nüfuslu ilçe merkezi, özellikle hava karardıktan sonra yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle sessizliğe bürünüyor.

        4

        İlçe sakinlerinin genelde evlerinde ve kahvehanelerde soba başında çay içerek ısınmaya çalıştığı yerleşim yerine, akşamları sis ile pus çöküyor ve camlar buzla kaplanıyor.

        5

        "AKŞAM ADETA HAYAT BİTİYOR"

        Aşık Şenlik Mahallesi Muhtarı Dural Karahan, AA muhabirine, ilk kez bu kadar soğuk hava gördüklerini söyledi.

        6

        Soğuk havanın akşamları adeta ilçeyi esir aldığını ifade eden Karahan, "Akşam adeta hayat bitiyor. Biz de zamanımızı kahvede geçirmeye çalışıyoruz. Tek isteğimiz bu bölgelere de artık doğal gazın gelmesidir. O zaman soğuklarla mücadele etmek daha kolay olacak ve inşallah göç durmuş olacak." dedi.

        7

        85 yaşındaki Durdağı Çapan ise ilk kez bu kadar soğuk gördüğünü belirterek, hem dondurucu soğukların hem sisin hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

        8

        Veyis Koç da bugüne kadar Göle ilçesinin çok soğuk olduğunu ancak Çıldır'ın Göle'yi geçtiğini anlatarak, "Eskiden Göle çok soğuktu ama artık biz rekor kırdık. Bu gidişle eksi 40'a kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.

        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        #haberler
        #Ardahan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?