Edirne Valisi Sezer, OSB'de incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

OSB'deki fabrikalarda incelemede bulunan Sezer, üretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Yetkililerle görüşen Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sezer'e ziyaretinde Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Edirne OSB Müdürü Murat Ilıcak ve firma yetkilileri eşlik etti.

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