Kuzey Kore'de çalışma kamplarından görüntüler ortaya çıktı
Kuzey Kore'den kaçmaya çalışanların ve çalışma ve esir kamplarında olanların zorlu yaşam mücadelesini gösteren belgeselde yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan insanları gösteren Beyond Utopia: Escape from North Korea adlı belgeselde, Kim Jong-un'un çalışma kamplarına ilişkin korkunç görüntüler de ortaya çıktı.
Belgesel; Kim Jong-un'un kıtlıklarla, gelişen ekonomik krizle ve uluslararası yaptırımlarla dolu yönetimini terk etmek için insanların ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyuyor.
"35 KİLOYA GELENE KADAR AÇ BIRAKILIP İŞKENCE GÖRDÜLER"
Belgeselde konuşan bir sığınmacı, kaçmayı başaramadığını ve girişimi sırasında gözaltına alındığını, burada 9 ay boyunca işkence gördüğünü ve 35 kg ağırlığa gelene kadar aç bırakıldığını söylerken görülüyor.
Belgeselin öne çıkan isimlerinden biri de Tumen Nehri'nde kaçmaya çalışan insanların cansız bedenlerini gördükten sonra 24 yıldır ülkeden kaçmak isteyenlere yardım eden Papaz Kim Seongeun'du. Güney Kore'nin Seul kentinde yaşayan Papaz, bir kilise aracılığıyla binden fazla kişinin kaçmasına yardım etmiş.
Belgeselde konuşan isimlerden Soyeon Lee ise kaçarken polis tarafından yakalandığını, bir esir kampına gönderildiğini iki yıl sonra başarıyla kaçtığını açıkladı. Lee 10 yıl önce küçük oğlunu geride bırakarak ülkeyi terk ettiğini, sonrasında 17 yaşındaki oğlu Han Jeong-Cheong'un da kaçışını Papaz Kim ile organize ettiği sırada oğlunun yakalandığını belirtti.
ESİR KAMPINA GÖNDERİLİYORLAR
Lee oğlunun işkence gördükten, sorguya çekildikten ve hiçbir şey yiyemeyecek hale gelene kadar dövüldükten sonra bir esir kampına gönderildiğini açıkladı. Lee Independent Lens'e verdiği röportajda oğlunun o günden bu yana siyasi mahkumların kaldığı kampta kaldığını, burada kendisine yemek verilmediğini, çalışmaya zorlandığını ve her türlü dayak ve saldırıya maruz kaldığını söyledi.
Soyeon Lee, oğlunun sonuçlarına katlanacağından korktuğu için ilk başta belgeselde yer alma konusunda tereddüt ettiğini ancak oğlunu kurtarmaya çalışan bir annenin sesi uluslararası toplum tarafından duyulursa belki bir etkisi olacağını düşünerek kararını değiştirdiğini belirtti.
KENDİ KARDEŞİNİ SİNİR GAZIYLA ÖLDÜRTTÜ
Bu ayın başlarında 40 yaşına giren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'düşman' olarak gördüğü kişileri hükümet yetkilisi olsa dahi idam etmekten çekinmiyor. Kim, Güney Kore'ye gitmeye çalışan herkesi hain ilan ederken ülkedeki askerleri, kaçmaya çalışan insanları öldürdükleri için hediyeler ve tatil izinleriyle ödüllendiriyor.
Üst düzey yetkililere uçaksavar silahları, havan topları gibi kanlı idamlar gerçekleştiren Kim'in kendi kardeşini VX adlı sinir gazıyla öldürttüğü de biliniyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten ve fragmanın videosundan servis edilmiştir.