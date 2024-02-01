Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuğu polis kurtardı
Avustralya polisi, oyuncak makinesine tırmanarak içerisine giren ve mahsur kalan çocuğu kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis esprili bir dille yaptığı açıklamada, "Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" dedi
Avustralya Polisi, cumartesi günü Queensland eyaletindeki Capalaba bölgesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan ve içinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ethan'ı kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı.
Polis yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Capalaba'daki bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan maceraperest Ethan'ı kurtarmak için polis çağrıldı.
Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde, polisin Ethan'a kurtarıldıktan sonra oyuncak makinesi içerisinden herhangi bir oyuncağı isteyip istemediğini sorduğu anlar yer aldı.