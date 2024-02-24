Trakya'da camilerde Berat Kandili programları düzenlendi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.
Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.
Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından vaaz verildi.
Özdemir, kandillerin duaların kabulü ve günahların affedilmesi umuduyla dolu geceler olduğunu söyledi.
Çıkışta vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil simidi dağıtıldı.
Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.
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