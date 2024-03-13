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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:13
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ zanlısı M.Y'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinden sonra Edirne Adliyesi'ne getirildi. M.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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