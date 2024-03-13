Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Keşan'da güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan'da güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu.

        M.A'nın Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki kümesinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 3 güvercin çalındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri C.G'yi İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan K.Y, evinin kontrol ettiğinde telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

        K.Y. Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Edirne'de Osmanlı döneminden kalan tarihi çeşmeler bakıma alınıyor
        Edirne'de Osmanlı döneminden kalan tarihi çeşmeler bakıma alınıyor
        Edirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri restore edilerek suya kavuşturulacak
        Edirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri restore edilerek suya kavuşturulacak
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacak
        Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacak
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa