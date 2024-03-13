Edirne'de asayiş
Keşan'da güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu.
Keşan'da güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu.
M.A'nın Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki kümesinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 3 güvercin çalındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri C.G'yi İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
- Evden hırsızlık
Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan K.Y, evinin kontrol ettiğinde telefonunun yerinde olmadığını fark etti.
K.Y. Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
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