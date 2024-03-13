Edirne'de Osmanlı döneminden kalan tarihi çeşmeler bakıma alınıyor

EDİRNE'de, Osmanlı döneminden kalan 50'nin üzerinde tarihi çeşme bakıma alınacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sadece benim tespit ettiğim 50'nin üzerinde çeşme var. Bunlarla ilgili olarak da az önce arkadaşlarımızla paylaştık, hepsini tespit edip, bakımını yapalım. Belediyemizle de görüşüp, kullanılabilir hale getirelim istiyoruz" dedi.

Tarihi dokusunu yansıtan camiler, hanlar ve hamamlarıyla yılda milyonlarca turistin uğrak noktası olan Edirne'de, Osmanlı döneminden günümüze kalan çeşmeler bakıma alınmaya hazırlanıyor. Tarihi kaynaklara göre, 300'e yakın çeşmenin bulunduğu kentte günümüze 50'nin üzerinde yapının ulaştığını tespit eden Edirne Valiliği, hazırlıklara başladı. Kentte belirlenen tüm çeşmeleri bakıma almaya hazırlanan valilik, bu süreçte Edirne Belediyesi ile ortak hareket ederek tekrar kent dokusuna kazandırmayı hedefliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarihi yapısı bakımından dünyada ender şehirlerden birisi olduğunu dile getirdi. Sezer, "Burada restorasyon ihtiyacı, bakım ihtiyacı olan tüm tarihi ve kültürel yapıları ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu da kısa süre içerisinde, 1-2 yıl içerisine olacaktır. Bu çerçevede sadece benim tespit ettiğim 50'nin üzerinde çeşme var. Bunlarla ilgili olarak da az önce arkadaşlarımızla paylaştık, hepsini tespit edip, bakımını yapalım, belediyemizle de görüşüp, kullanılabilir hale getirelim istiyoruz" dedi.

'BİNALARIN İÇERİSİNDE KAYBOLMUŞ ÇEŞMELERİMİZ VAR'

Edirne'nin açık hava müzesi gibi olduğunu kaydeden Vali Sezer, "Burası çeşmeler, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler şehri yani bütün tarihi değerler var. Çeşmeler de bunun ayrılmaz bir parçası. Bakıyorsunuz, ara sokaklarda kalan binaların içerisinde kaybolmuş çeşmelerimiz var. Bunların hepsini Edirne'mize kazandırmamız lazım" diye konuştu.