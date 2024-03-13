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        Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacak

        Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:22
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        Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacak
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        Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacağı bildirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2023-2024 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonunun 3 Mart itibariyle sona erdiği anımsatıldı.

        Av sezonunun av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlendiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde av yasağının av hayvanlarının üreme dönemiyle başladığı kaydedildi.

        Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle tabi ortamlarda daha hassas olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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