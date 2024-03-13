Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Necmettin Denkçi, toprağa verildi.
Edirne'de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Necmettin Denkçi, toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden Denkçi için Akmescid Camisi'nde tören düzenlendi.
Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Denkçi'nin cenazesi, Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.
Törene katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Denkçi ailesine başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletti.
Törene, Denkçi'nin ailesi, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu katıldı.
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