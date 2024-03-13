Edirne'de sınır kapısında tırda 2 düzensiz göçmen yakalandı

Taramada fark edilmesi üzerine tırın dorsesinde yapılan aramada, alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirildi.

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