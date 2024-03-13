Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu. Tek işlemde 3.5 ton ayçiçeği satışı gerçekleşti.
Ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.