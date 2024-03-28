Edirne'de asayiş

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan B.F. arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.

İ.S, polis merkezine giderek kızı N.S'nin sabah evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 16 adet sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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