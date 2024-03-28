Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda 200 uyuşturucu hap ve 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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