Kırkpınar Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Berna Erkan, amaçlarının çocuklara kütüphaneyi tanıtmak, kitap sevgisi ile okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirti.

Zübeyde Hanım Anaokulunda eğitim alan öğrenciler, hem kütüphane hakkında yetkililerden bilgi aldı, hem de sevdikleri kitapları okudu.

Edirne minik öğrenciler Kütüphane Haftası dolayısıyla Kırkpınar Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Helvacıoğlu, 293 daire ve 10 iş yerinin temelinin yarın düzenlenecek törenle atılacağını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konutların yapım işi ihalesini alan firmanın yetkilileri Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

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