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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ konutlarının temelinin yarın atılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:48
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ konutlarının temelinin yarın atılacağını belirtti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konutların yapım işi ihalesini alan firmanın yetkilileri Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

        Helvacıoğlu, 293 daire ve 10 iş yerinin temelinin yarın düzenlenecek törenle atılacağını ifade etti.

        Firma yetkilisi Batuhan Demirtaş da 1 yıl içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Minik öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti

        Edirne minik öğrenciler Kütüphane Haftası dolayısıyla Kırkpınar Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Zübeyde Hanım Anaokulunda eğitim alan öğrenciler, hem kütüphane hakkında yetkililerden bilgi aldı, hem de sevdikleri kitapları okudu.

        Öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi gezen çocuklara masallar da anlatıldı.

        Kırkpınar Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Berna Erkan, amaçlarının çocuklara kütüphaneyi tanıtmak, kitap sevgisi ile okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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