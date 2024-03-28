Edirne'de tarımsal çeşitlilik çiçek soğanı yetiştiriciliğiyle artırılacak

GÖKHAN ZOBAR - Edirne Valiliği himayesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, çiftçilere alternatif üretim modeli geliştiriliyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç'taki deneme bahçesinde ocakta çiçek soğanı ekildi. Soğanlar çiçek açarak göz alıcı bir manzara oluşturdu.

Lale başta olmak üzere sümbül ve nergis gibi çiçek soğanlarının yetiştiriciliğinin Edirne'de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kentte tarımsal üretim alanlarının başında gelen Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftçilere alternatif ürünler sunulması planlanıyor. Karaağaç Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 200 dekarlık alanda 250 ton civarında tava ciğerin yanında garnitür olarak ikram edilen acı biber hasat ediliyor. Projeyle birlikte, çiftçilere acı biberin yanı sıra lale, sümbül ve nergis gibi çiçek soğanlarını yetiştirme imkanı sağlanarak tarımsal çeşitliliğin artması hedefleniyor. Projeyle çiftçilere ek gelir sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Edirne'nin tarımsal çeşitliliğini ve turizm potansiyelini de artırarak bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

- "Kent geneline yaymak istiyoruz" Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine deneme ekiminin başarılı bir şekilde yapıldığını ve ekilen soğanların çiçek açtığını söyledi. Birim alandan yüksek verim elde edilebilen çiçek soğanı yetiştiriciliğini Karaağaç Mahallesi'nden başlayıp kent geneline yaymayı planladıklarını belirten Tülek, "Edirne'nin simgesi olan lale başta olmak üzere sümbül ve nergis gibi bitkilerin üretimini ilimizde tekrar sağlayıp ve yaygınlaştırarak katma değer sağlaması planlandı. Özellikle Karaağaç bölgesi toprak yapısı bakımından lale, nergis ve sümbül soğanı yetiştirmek için oldukça uygun koşullara sahip." dedi.

Tülek, bir dekar araziye yaklaşık 70 bin çiçek soğanı dikilebildiğini ve yumru gelişimi sayesinde soğanların ikiye katlandığını ifade etti. Lale, sümbül ve nergisin talep gören çiçekler olduğunu belirten Tülek, piyasada tanesinin 1-15 liradan alıcı bulduğunu dile getirdi. Bölge üreticisine alternatif ürünler sunmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tülek, şunları kaydetti: "Biz bu yıl havaların soğumasıyla birlikte bu çiçeklerin soğanlarının ekimini yaptık. Erken ilkbaharda çiçekler açmış durumda. Bizim birinci amacımız soğan üretimi. Lale, sümbül ve nergis çiçeğin amaç istenilen kalibrede soğan elde etmek. Bitki başına hedeflenen kalibrede soğan hasat etmeyi hedefliyoruz. Bu üretim materyalinin her yıl katlanarak artırılması planlandı.