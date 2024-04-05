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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:43
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
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        Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulaşık süngeri, bulaşık bezi, paspas, lif, üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorlu ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da alevlere müdahale ediyor.

        Dumandan etkilenen 6 işçi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ergene Kaymakamı Kadir Duman olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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