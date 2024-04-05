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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:07
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan N.T, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        N.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Gümrük kaçağı içki ele geçirildi

        Edirne'de, bir otomobilde gümrük kaçağı 18 şişe içki ele geçirildi.

        Polis ekipleri, şüpheli H.Ç'nin kullandığı otomobili kent merkezinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 18 şişe içki ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Motosiklet denetimi

        Keşan'da polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki denetimde sürücü ve motosikletlerin belgeleri kontrol edildi.

        Denetimlerde 8 sürücüye çeşitli maddelerden 23 bin 556 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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