Balkanlar'ı buluşturan Selimiye Meydanı'ndaki iftara 5 bin kişi katıldı

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda 5 bin kişilik iftar programı düzenlendi.

Selimiye Gölgesinde Edirne-Balkan Buluşması İftar Programı, Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği Topluluğu'nun ilahilerden oluşan konseriyle başladı. Konserde Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da ilahi söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasıyla 5 bin kişi birlikte iftar yaptı.

-"Selimiye'nin gölgesinde iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

- "Edirne'de tarihi bir an yaşandı"

-"Her dinden, her milletten, her kültürden insanımızı iftarda buluşturduk"

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'yla Balkan şehirlerini buluşturarak önemli adımlar atmak istediklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün burada her dinden, her milletten, her kültürden insanımızı iftar soframızda buluşturduk. Bu birliktelik Balkan coğrafyasının zenginliğinin bir yansımasıdır. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da 9 şehrimizde iftar programları gerçekleştirdik.

Edirne iftarımızda da tüm Balkanlardaki soydaşlarımızla bir araya geldik. Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'yla tarihten ve kültürümüzden gelen kardeşliğimizi pekiştirmek, ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla dış ticaret ve yatırım, turizm, kültür ve sanat, tarım, eğitim, gençlik ve spor, yerel yönetimler ve STK'lar, doğal afet ve insani yardım gibi konularda ciddi çalışmalar yürütüyoruz."