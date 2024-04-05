Edirne'de gümrük kaçağı gıda malzemesi ele geçirildi.

Aramada 2 bin 612 çikolata, 24 kutu şekerleme, 173 kilo sucuk, 10 kilo çay ve 44 paket sosis ele geçirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

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