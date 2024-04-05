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        Trakya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:06
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        Trakya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Baro Başkanı Gökhan Karakoç anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Karakoç, vatandaşların hak arama özgürlüğü açısından önemli bir mesleği yerine getirdiklerini ifade etti.

        Edirne Barosu olarak avukatların da haklarını aramaya çalıştıklarını dile getiren Karakoç, avukatlara yönelik saldırıları kınadı.

        Dün göreve başlayan Edirne Belediye Başkanı avukat Filiz Gencan Akın da cübbesini giyerek törene katıldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Baro Başkan Yardımcısı Ayşegül Tükel Yüzkollar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Yüzkollar, açıklamasında adalete erişimin güvencesinin avukatlar olduğunu belirtti.

        Avukatların yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucu olarak görev yaptığını ifade eden Yüzkollar, avukat olmadan adil yargılanmanın olamayacağını savundu.

        Tekirdağ'da ise Valilik önünde düzenlenen törende, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Baro Başkanı Egemen Gürcün, yaptığı konuşmada, avukatların, adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün korunması için önemli olduğunu söyledi.

        Adalete erişimin güvencesinin avukatlar olduğunu bildiren Gürcün, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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