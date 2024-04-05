Müzede kurulan sofrada oruçlarını açıyorlar

CİHAN DEMİRCİ - Türk Kızılay ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Sultan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesinde kurulan iftar sofrasıyla Osmanlı'nın zengin kültür mirası bugüne taşınıyor.

Geçmişte ihtiyaç sahipleri için yemek kazanlarının kaynadığı imarette ramazan için de bu gelenek yaşatılıyor.

Hayırseverlerin bağışladığı erzaklarla Türk Kızılay mutfağında hazırlanan yemekler, her gün iftar saatine yakın geçmişte imaretin aşçısının adını taşıyan Aşçı Yahya Baba mutfağına getiriliyor.

"O günden bugüne burada iftar vermek nasip oluyor. Müzede anısı yaşatılan Aşçı Yahya Baba o dönemin mutasavvıfı. Burada çalışmış, yemekler hazırlamış, insanları doyurmuş. Sadece insanları değil külliye yanından akan Tunca'daki balıkları da düşünmüş. Bütün mevcudata hayır dağıtan Aşçı Yahya Baba'nın mutfağı da bu sayede canlanmış oldu. Bu gelenek devam ediyor. Bu ramazanda da Türk Kızılay burada iftar ikramında bulunuyor."

Aşçı Yahya Baba mutfağını Halil İbrahim Sofrası'na benzeten Tabakoğlu, ramazan başından bu yana ihtiyaç sahipleri, müzenin bulunduğu Yeniimaret Mahallesi sakinleri, müzeyi ziyaret edenler, öğrenciler ve görevlilerin hep birlikte iftar yaptığını kaydetti.