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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:58
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı anıta çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Arpacı başkanlığındaki kutlama heyeti Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Sezer, 23 Nisan dolayısıyla makamını Mehmet Ruşen Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Feyza Öykü İn'e devretti.

        Valilik koltuğuna oturan İn, kent hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

        İn, okul çevrelerine spor tesisleri kurulması gerektiğini belirterek Gençli ve Spor İl Müdürü Selim Ak'a konuyla ilgili talimat verdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da arayan İn, okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunun önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasını istedi.

        Vali Sezer, daha sonra Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Edirne'ye gelen öğrencilerle buluştu.

        Çocukların bayramını tebrik eden Sezer, "TBMM'nin açılış yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün serhat ilimiz Edirne'miz 8 Balkan ülkesinden 199 öğrencimizi ve onlara eşlik eden öğretmenleri ağırlıyor." dedi.

        Kutlamalar çeşitli programlarla devam ediyor.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun anıta çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Vali Birol Ekici, koltuğunu temsili olarak Atatürk İlkokulu öğrencisi Hiranur Naz ile Tevfik Fikret Ortaokulu öğrencisi Yaşar Eriş'e devretti.

        İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu telefonla arayan Eriş, mahallelere çocuk parkları yapılması için talimatlar verdi.

        Hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende Özefsun, 23 Nisan 1920'nin bağımsızlık ve demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

        Tören Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesi ile sona erdi.

        Törene Vali Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatroda öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

        Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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