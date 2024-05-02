Edirne'de otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Edirne'de bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı çok sayıda takı malzemesi ve elektronik ürünler ele geçirildi.
Edirne'de bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı çok sayıda takı malzemesi ve elektronik ürünler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otobüste yaptığı aramada 5 bin 366 takı malzemesi, 3 asansör kartı, kontaktör, ve elektronik devre ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.