Edirne'de otobüste gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne'de bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı çok sayıda takı malzemesi ve elektronik ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otobüste yaptığı aramada 5 bin 366 takı malzemesi, 3 asansör kartı, kontaktör, ve elektronik devre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.