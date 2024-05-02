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        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangına müdahale ediliyor

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:29
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        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangına müdahale ediliyor
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        Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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