Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangına müdahale ediliyor
Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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