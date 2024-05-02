GÜNCELLEME - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın kontrol altına alındı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın kontrol altına alındı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın kontrol altına alındı.
Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.
Çatının altında bulunan, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin olduğu 9'uncu kattaki hastalar ve görevliler aşağı katlara indirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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