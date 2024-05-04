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        Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden pazar denetimi

        Edirne Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:35
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        Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden pazar denetimi
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        Edirne Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimleri sürüyor.

        Kent merkezi ve ilçelerdeki pazarlarda denetim gerçekleştiren ekipler, satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.

        Elektronik tartıları denetleyen ekipler, pazarcılara yönetmeliklere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Yapılan uyarıya rağmen mevzuat dışına çıkanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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