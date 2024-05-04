Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden pazar denetimi
Edirne Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimleri sürüyor.
Edirne Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimleri sürüyor.
Kent merkezi ve ilçelerdeki pazarlarda denetim gerçekleştiren ekipler, satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.
Elektronik tartıları denetleyen ekipler, pazarcılara yönetmeliklere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yapılan uyarıya rağmen mevzuat dışına çıkanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.
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