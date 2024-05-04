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        1.92 promil alkollü çıkan sürücü, babasına kaza yaptığını telefonda polise söyletti

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 minibüse çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 00:54 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:00
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        1.92 promil alkollü çıkan sürücü, babasına kaza yaptığını telefonda polise söyletti
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 minibüse çarptı. Kazadan yara almayan ve 1.92 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ebru Ş. (36), babasına kaza yaptığını cep telefonunda polise söyletti.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi, Necati İşcan Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi yönüne ilerleyen Ebru Ş. yönetimindeki 22 AAZ 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 34 LNL 819 ve 22 BH 935 plakalı minibüslere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru Ş., polise cep telefonunu vererek babasını aramasını ve kaza yaptığını söylemesini istedi. Bunun üzerine polis, Ebru Ş.’nin babasıyla konuşarak kızının trafik kazası yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ebru Ş., alkolmetreye üflemekte de polislere güçlük çıkardı. Polisin iknası sonucu alkolmetreye üfleyen Ebru Ş.’nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Ebru Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil ise yediemin otoparkına çekildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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