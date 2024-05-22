Edirne Jandarma Komutanlığı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Tarımsal desteklemeler ve uygulanacak projeler hakkında üreticileri bilgilendiren Bayazıt, bol ve bereketli hasat sezonu temennisinde bulundu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Havsa ilçesine bağlı Musulça ve Taptık köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

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