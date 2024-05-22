Edirne tava ciğercilerinde terazi denetimi

Edirne'de Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tava ciğercilerinde "terazi" denetimi yaptı.

Edirne'de tava ciğeri 150, 200, 220 ve 250 gram olmak üzere müşterinin istediğine göre dört farklı porsiyonda sunuluyor.

Bazı ciğerci ustalarının siparişleri "göz kararı" koyması üzerine Edirne Ticaret Müdürlüğü denetim ekipleri iş yeri sahiplerini uyardı.

Ekipler, işletmelerin bağlı olduğu oda tarafından verilen fiyat tarifeleri ve menü fiyat listelerindeki ürünlerin gramaj ve karşılığındaki fiyat bilgilerini kontrol etti.

Esnafı bilgilendiren ekipler, menülerdeki bilgilerin karışıklık oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi ve ürünlerin odalarınca onaylanan tarifelere uygun olarak tartılarak servis edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bir sonraki denetimde terazisi olmayan işletmeye ceza uygulanacak. Kentte tava ciğeriyle ilgili sabit bir porsiyon fiyatının olmaması zaman zaman karışıklıklara ve tüketici şikayetlerine yol açıyor. Gramaj farklılıklarından dolayı müşterilerin tava ciğeri yemek için ödediği fiyat değişkenlik gösteriyor.