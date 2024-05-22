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        Edirne'de 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı

        EDİRNE'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kentin plaka kodunu temsilen 22 metrelik badem ezmesi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:20
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        Edirne'de 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı
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        EDİRNE'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kentin plaka kodunu temsilen 22 metrelik badem ezmesi yapıldı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sergilenen badem ezmesi, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından dilimlenip halka ikram edildi.

        Edirne'de, şehrin geleneksel lezzetlerinin tanıtıldığı Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, şehrin plaka kodunu temsilen saray mutfağı lezzetlerinden 22 metrelik badem ezmesi yapıldı. Şekerlemeci Arif Meriç tarafından yapılan meşhur lezzet, kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde halkla buluşturuldu. Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri de badem ezmesini dilimleyerek ikram etti.

        'ÖNÜMÜZDEKİ YIL 1 KİLOMETREYE UZATACAĞIZ'

        Etkinlik alanını ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilerle sohbet edip, badem ezmesinin tadına baktı. Edirne'nin büyük bir saray mutfağı, Rumeli mutfağı ve gastronomi kültürüne sahip olduğunu belirten Sezer, "Türkiye genelinde bizim Türk mutfağı ile ilgili geleneksel yemeklerimiz tanıtılıyor. Bugün de Arif Ustamız bizi Edirne'nin yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan badem ezmesiyle buluşturdu. 22 metrelik bir denememiz var. Bir rekora doğru gidiyor. Önümüzdeki yıl belki bir kilometreye kadar uzatacağız bunu" dedi.

        Yeni neslin geleneksel lezzetlerle buluşturulmasının da önemine değinen Vali Sezer, "Bizim tabii saray mutfağımız, Rumeli mutfağımız, büyük bir gastronomi kültürümüz var. Bunlardan sadece bir tanesi bizim hem kurabiyemiz, hem badem ezmemiz. Burada bir sürü aşçı adaylarımız var, onlarla beraber yaptılar. Yeni nesli de bir şekilde de bu geleneksel mutfağımıza da alıştırıyoruz. Yeniden yetiştiriyoruz. Arif Ustamız, diğer ustalarımız el veriyorlar. Bizim de Edirne olarak gastronomi ürünlerimizi daha çok tanıtmamız gerekiyor çünkü burası turizmin başkenti olan şehirlerinden bir tanesi. Bu manada da yapmış olduğumuz faaliyette çok önemli, çok anlamlı" diye konuştu.

        '22'NİN ANLAM VE BEREKETİ VAR'

        Şekerlemeci Arif Meriç de etkinliğin yıllardır aklında olduğunu söyleyerek, "Bu etkinlik yıllardan beri benim içimde var olan bir şey. Ben bir Edirneli olarak Edirne plakasının bir aşığıyım, Edirne'ye aşığım. Sayın Valimiz de turizm aşığı. Sayın Valimiz ile ilk defa 22 metre badem ezmesi yaptık. Neden 22? Çünkü 22'nin anlam ve bereketi var. İçine ihlasımızı, samimiyetimizi, Edirne bademimizi, Edirne şekerini kattık. Usta da Edirneli, doğal olarak geriye afiyetle yemek kaldı" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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