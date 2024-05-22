Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tasarruf tedbirleri uygulanacak

EDİRNE Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunda, tasarruf tedbirlerinin uygulanacağını söyledi. Akın, "Organizasyonun sürdürülebilirliği açısından sıkıntı oluşturmayacak bazı tasarruf hükümleriyle bütçeyi zorlamadan bu işi yapmaya çalışacağız. Örneğin, konserimizi belki bir gece yapacağız. Pehlivanlar konusunda bazı önlemler alacağız. Bunların hepsi hem organizasyon düzenini bozmayacak ama diğer taraftan da bizi zorlamayacak şekilde olacak" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle yayınlanarak yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de birtakım tedbirler uygulanacağını açıkladı. Akın, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki organizasyonu, bütçeyi zorlamadan, düzenini bozmayacak şekilde düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. Kırkpınar'ın hem Edirne hem de Türkiye için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Akın, "Kırkpınar bizim için çok önemli bir organizasyon. Elimizden geldiğince en düzgün şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. Hıdrellez ve Kakava'da da aslında güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum, güzel bir organizasyon oldu. Kırkpınar'da da iyi bir organizasyon gerçekleştireceğiz ama tabii ki bunda da bazı tasarruf hükümlerini işleteceğiz. Temelde yapılması gerekenleri yerine getireceğiz ama şehrin önceliklerini de dikkate alarak burada da kontrollü gideceğiz" diye konuştu.