Edirne Valisi Sezer, restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

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