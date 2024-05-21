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        Edirne'de 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali

        Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali kapsamında, yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın yaptığı "Çatlak" filmi gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:38
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        Edirne'de 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali
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        Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali kapsamında, yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın yaptığı "Çatlak" filmi gösterildi.

        Filmin oyuncularından Hakan Salınmış, gösterim sonrası izleyicilerle söyleşisinde filmin yapım süreci hakkında bilgi verdi.

        Salınmış söyleşi sonrası açıklamasında, Türkiye'de çok başarılı yazar ve senaristlerin bulunduğunu, ancak zaman zaman izlenme kaygısının hikaye yazarlarının önünü tıkadığını anlattı.

        Yapımcıların çok fazla risk almak istemediğini, yurt dışında daha önce yapılmış ve tutmuş, Türkiye'de tutabileceğini düşündükleri hikayeleri transfer edip uygulamaya çalıştığını kaydeden Salınmış, "Arada bir tutan oluyor ama yüzde 80'i bence tutmuyor. Çünkü bizim kültürel ve sosyolojik farklılıklarımız, onların hikayeleriyle örtüşmesi mümkün değil." dedi.

        Salınmış, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

        Dijital platformlarda alternatif çalışmaların yapılabildiğini ve bu mecralarda Anadolu'ya özgü hikayelerin işlendiğini anlatan Salınmış, şunları kaydetti:

        "Modern bir dünyada yaşıyoruz. Modern dünyanın hikayelerini de takip ediyor olmamız lazım ama her hikayenin bir alt metni vardır, yaşadığımız coğrafya ve kültürle çok ilgilidir. Onun altını boş bırakıp üstüne modern bir hikaye koymaya kalktığınızda çok başarılı olamıyorsunuz. Dijital platformlar farklı hikaye ve konuları işlemeye çalışıyor. Bunların önünde kıstas ve engel yok. Anadolu coğrafyasının zenginliğini ortaya koyabiliyor. Farklı konu ve hikayeler işleniyor. Bazen yapılan işler yurt dışında da ilgi görüyor. Anadolu toprağı o kadar zengin bir yer ki, yüz yıllar boyunca üzerinden binlerce kütlür gelmiş geçmiş. Onların hepsini tek tek ayıklayıp çıkardığımız zaman dünya sineması ve televizyonları için de çok ciddi örnekler olabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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