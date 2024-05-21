Edirne'de 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali

Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali kapsamında, yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın yaptığı "Çatlak" filmi gösterildi.

Filmin oyuncularından Hakan Salınmış, gösterim sonrası izleyicilerle söyleşisinde filmin yapım süreci hakkında bilgi verdi.

Salınmış söyleşi sonrası açıklamasında, Türkiye'de çok başarılı yazar ve senaristlerin bulunduğunu, ancak zaman zaman izlenme kaygısının hikaye yazarlarının önünü tıkadığını anlattı.

Yapımcıların çok fazla risk almak istemediğini, yurt dışında daha önce yapılmış ve tutmuş, Türkiye'de tutabileceğini düşündükleri hikayeleri transfer edip uygulamaya çalıştığını kaydeden Salınmış, "Arada bir tutan oluyor ama yüzde 80'i bence tutmuyor. Çünkü bizim kültürel ve sosyolojik farklılıklarımız, onların hikayeleriyle örtüşmesi mümkün değil." dedi.

Salınmış, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.