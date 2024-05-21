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        Trakya Ensemble üyeleri Bulgaristan'da konser verdi

        Trakya Ensemble, Bulgaristan'da dostluk konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:17
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        Trakya Ensemble üyeleri Bulgaristan'da konser verdi
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        Trakya Ensemble, Bulgaristan'da dostluk konseri verdi.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Doç. Musa Eren İşkodralı, Doç. Sela Can Dökmeci, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt, Arş. Gör. Gizem Alkan ile Göknur Bilgin ve Batuhan Kaymaz'dan oluşan Trakya Ensemble ekibi Svilengrad Belediyesi öncülüğünde Prosteva Kültür Evi Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

        Solistliğini Doç. Çisem Önver Zafer'in üstlendiği konserde, klasik batı müziğinin seçkin eserleri, Balkan müziğinin ritmik zenginlikleri ve Türk müziğinin nağmeleri, Ensemble tarafından icra edildi.

        Konser öncesi Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karçev ile Zafer, Trakya Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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